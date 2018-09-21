Пленум ВС РФ принял постановление, дополняющее правила рассмотрения дел за лайки и репосты. Сами по себе лайки и репосты не могут быть поводом для возбуждения дела, отметили в суде

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Возбуждение уголовных дел по фактам размещения в интернете экстремистских материалов возможно лишь при установлении умысла возбудить ненависть или вражду.

Такие разъяснения содержатся в постановлении пленума Верховного суда РФ.

Как сообщил журналистам после заседания пленума зампредседателя ВС - председатель уголовной коллегии ВС Владимир Давыдов, лайки и репосты не могут сами по себе быть поводом для возбуждения уголовного дела. "Вообще в УК РФ нет ответственности за лайки, репосты, есть ответственность за возбуждение вражды, ненависти и так далее. Сами эти факты, конечно, не должны быть криминальными. Даже если материал экстремистский, все равно нужно доказывать умысел", - сказал он.

Судья Верховного суда РФ Олег Зателепин сообщил, что в постановление пленума ВС введен новый пункт, в котором содержатся указания относительно законности судебной проверки. В нем подчеркивается, что суды должны проверять основания для возбуждения уголовного дела. При рассмотрении жалобы на постановление о возбуждении дела о преступлении экстремистской направленности суду необходимо тщательно проверять наличие не только повода, но и основания для возбуждения дела.

"Мы полагаем, что суды обладают достаточными полномочиями, чтобы не допустить незаконного возбуждения уголовных дел данной категории", - сказал Зателепин.

По его словам, размещение той или иной информации в телекоммуникационных сетях само по себе еще не является преступлением экстремистской направленности. "Для привлечения лица к ответственности по 282 ст. УК РФ необходимо в обязательном порядке установить, что лицо, привлекаемое к ответственности, осознавало свои действия, направленные против основ конституционного строя, и имело своей целью возбудить ненависть, вражду и унизить человеческое достоинство", - пояснил Зателепин.

Личность экстремиста

В новой редакции постановления указывается также, что при решении вопроса о наличии умысла возбудить ненависть или вражду в размещенных материалах необходимо учитывать ряд факторов, касающихся личности предполагаемого экстремиста.

Так, необходимо учитывать факт личного создания лицом материалов, их контекст и форму, содержание всей страницы данного лица, сведения о деятельности и личности такого лица (приверженность радикальной идеологии, участие в экстремистских объединениях, привлечение ранее к административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления экстремистской направленности), объем подобной информации, частоту и продолжительность ее размещения, интенсивность обновлений.

"В этом абзаце были реализованы практически все рекомендации, содержащиеся в международных документах по этому вопросу", - сказал Зателепин.

Опасность деяний

Судам следует учитывать степень общественной опасности содеянного при правовой оценке действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды. При этом размещение формально экстремистских материалов не является преступным в случае их малозначительности, когда они не представляют общественной опасности. "Мы считаем, что предложенные нами разъяснения позволят правильно разграничивать преступления экстремистского направленности от деяний, не обладающих общественной опасностью", - добавил Зателепин.

Заключение эксперта

В новой редакции постановления говорится, что экспертные заключения не обладает преимуществом перед другими доказательствами и оцениваются по общим правилам в совокупности с другими доказательствами. При этом вопрос о том, являются те или иные действия публичными призывами к осуществлению экстремистской деятельности, а также возбуждением ненависти либо вражды, а равно унижением человеческого достоинства, относится к компетенции суда.